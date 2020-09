Abahanga baraburira ko inyamaswa ziri 'kugabanuka biteye ubwoba' kubera kwangiza kwa muntu

Ubuzima bwo mu mashyamba buri ku gitutu kubera gutema amashyamba no kugabanuka kw'inyamaswa

Yongeraho ati: "Turi gusenya isi yacu - ahantu honyine twita iwacu - dushyira ubuzima bwacu no kubaho hano ku isi mu kaga. Ubu ibidukikije biri kudutabaza bitubwira ko bikabije."

Iyo mibare ivuze iki?

Dr Andrew Terry ukuriye ikigo Zoological Society of London (ZSL) cyatanze iyi mibare, avuga ko uku kugabanuka ari ikimenyetso cyerekana neza ingaruka z'uko abantu bangiza ku isi.

Inzovu zigarijwe no kugabanuka kubera ba rushimusi bazishakaho amahembe

Ibimenyetso bishya byerekana ko dushobora guhagarika no gusubizaho ibyangiritse, mu gihe twafata ingamba zo kurengera ibidukikije no guhindura ibyo dukoresha n'ibyo turya.

Ingagi zo mu mashyamba ya DR Congo zugarizwa no kwicwa na ba rushimusi

Ni gute dupima kubura kw'ibidukikije?

Ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru Naturesuggests buvuga ko dukwiye guhindura uko dutegura n'ibyo turya, harimo kugabanya ibiryo bimenwa no kurya ibidakabije kubangamira ibidukikije.

Inyoni zo mu bwoko bwa kasuku (Perroquet/parrot) zera zo muri Afurika ziri kugabanuka cyane kubera icuruzwa ryazo no kwangirika kw'aho ziba

Ibi bipimo bisobanuye iki?

Imibare yo gucika kw'ibinyabuzima bimwe itangwa na International Union for Conservation of Nature (IUCN), yasuzumye amoko arenga 100,000 y'ibimera n'inyamaswa yerekana ko 32,000 muri yo yugarijwe no gucika.