Rwanda: Urubanza rwa Paul Rusesabagina ruratangiye

Ni nyuma y'ibyumweru bibiri yeretswe abanyamakuru i Kigali ko yafashwe, mu buryo butavugwaho rumwe hagati ya leta n'uruhande rw'abo mu muryango we.

Hitezwe iki mu rukiko?

Byitezwe ko uregwa abanza gusomerwa umwirondoro we, avuge niba ari we koko cyangwa atari we. Araba ari kumwe n'abamwunganira bavuga ko yabahisemo.