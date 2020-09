Japan: Ishyaka riri ku butegetsi ryatoye Yoshihide Suga ngo asimbure Shinzo Abe

Ishyaka riri ku butegetsi mu Buyapani rimaze gutora Yoshihide Suga nk'umukuru waryo mushya wo gusimbura Shinzo Abe, bivuze ko bisa nkaho bizwi neza ko ari we ugiye kuba minisitiri w'intebe mushya w'iki gihugu.

Bwana Suga w'imyaka 71, asanzwe ari umunyamabanga mukuru wa leta iriho ubu, kandi benshi biteze ko ari we uzatsindira kuba minisitiri w'intebe.

Yoshihide Suga ni muntu ki?

"Shinzo Abe n'abandi bakuru mu ishyaka bahisemo Bwana Suga kubera ko ari we ugaragaza cyane 'gukomeza' ibyagezweho, umuntu batekereza ko yakomeza ibya leta ya Abe kandi Abe atayirimo".

Nubwo adafatwa nk'urusha abandi umuhate no gukunda politike, Bwana Suga azwiho gutanga umusaruro cyane no gushyira mu ngiro gahunda.

Bwana Suga ni we watangarije Abayapani n'amahanga izina ry'ingoma nshya rya Reiwa.

Ariko nubwo ari we wahabwaga amahirwe menshi yo gutorerwa kuyobora ishyaka LDP nyuma yo kwegura kwa Abe, ntabwo bizwi niba azariyobora kugeza mu matora yo mu mwaka utaha.

Bamwe mu bakurikiranira hafi politike y'Ubuyapani bavuga ko icyo gihe imikorere y'ishyaka ishobora kuba yarahindutse rigashaka gushyiraho umuyobozi ufite imbaraga nyinshi kurushaho ushobora kureshya abatora bo mu byiciro byinshi.