Mali: ECOWAS yizeye ko abasirikare 'bagiye gutanga ubutegetsi mu gihe cy'iminsi'

Perezida Nana Akufo-Addo wa Ghana yatangaje ko abategetsi bo muri Afurika y'i burengerazuba bizeye kubona guverinoma iyobowe n'umusiviri ishyirwaho muri Mali mu gihe kitarenze iminsi.

Agatsiko k'abasirikare kahiritse ubutegetsi ko, mu gihe gishize kavuze ko guverinoma y'inzibacyuho izajyaho ishobora kuba ikuriwe n'umusiviri cyangwa umusirikare.

Bwana Akufo-Ado yavuze biriya nyuma y'ibiganiro hagati y'abategetsi bo muri ako karere n'agatsiko k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri Mali mu kwezi gushize.

Abakuriye ECOWAS bahuriye i Accra mu murwa mukuru wa Ghana ngo baganire ku bibazo bya politiki biri muri Mali.

Abategetsi bo muri ako karere bafite ubwoba ko umutekano mucye muri Mali wasubiza inyuma umuhate wo kurwanya imitwe y'abahezanguni yiyitirira idini ya Isilamu mu majyaruguru.

Ku wa gatandatu, uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali ruri mu kitwa M5-RFP rwanze ibikubiye mu cyifuzo cy'inzibacyuho (imfatakibanza mu Kirundi) y'amezi 18 cyatanzwe n'abasirikare.