Rwanda: Benshi bafashijwe n’itegeko ryo gukuramo inda, gusa hari ingaruka n’imbogamizi

Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko kuva itegeko rijyanye no gukuramo inda rivuguruwe mu 2018 rigakuraho icyemezo cy'urukiko, ubu abahawe uburenganzira bwo gukuramo inda bagera ku 150,000.

Health Development Initiative (HDI), Great Lakes Initiative for Human Rights and Development (GLIHD), Isange One Stop Center n'abandi, bafasha abagize ikibazo nk'iki kugera ku burenganzira bwo gukuramo inda.