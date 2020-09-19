Umucamanza Ruth Bader Ginsburg wo mu rukiko rw'ikirenga rwa US yapfuye ku myaka 87

Insiguro y'isanamu, Ejo ku wa gatanu nimugoroba abantu bateraniye hanze y'urukiko rw'ikirenga rw'Amerika mu kwibuka umucamanza Ruth Bader Ginsburg

Umucamanza Ruth Bader Ginsburg wo mu bagize urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, waharaniye uburenganzira bw'abagore, yapfuye ku myaka 87, nkuko uru rukiko rwabitangaje.

Ginsburg yapfuye ejo ku wa gatanu azize kanseri y'impindura (pancréas), ari iwe i Washington, DC, akikijwe n'umuryango we, nkuko itangazo ry'uru rukiko ribivuga.

Mu ntangiriro y'uyu mwaka, Ginsburg yari yavuze ko arimo kuvurwa kanseri yongeye kurwara.

Yari umuntu uzwi cyane mu guharanira uburenganzira bw'abagore, wahindutse ikimenyetso muri Amerika cy'abubaha ibitekerezo binyuranye n'ibyabo.

Ginsburg ni we mucamanza mukuru mu myaka kurusha abandi wari mu rukiko rw'ikirenga rw'Amerika, aho yari amaze imyaka 27, akaba ari na we mugore wa kabiri kugeza ubu wabaye mu bacamanza b'uru rukiko.

Mu itangazo yasohoye ejo ku wa gatanu, John Roberts ukuriye urukiko rw'ikirenga yagize ati:

"Igihugu cyacu kibuze umucamanza wanditse amateka. Twebwe abo mu rukiko rw'ikirenga tubuze mugenzi wacu dukunda cyane".

"Uyu munsi turi mu cyunamo [ikigandaro], ariko twizeye ko abazabaho mu bihe biri imbere bazamenya Ruth Bader Ginsburg nk'uko twari tumuzi - umuntu utarambirwa kandi ushimitse mu guharanira ubutabera".

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Ruth Bader Ginsburg, waharaniye uburenganzira bw'abagore, ni we mucamanza usheshe akanguhe kurusha abandi wari mu rukiko rw'ikirenga rw'Amerika

Nk'umwe mu bacamanza bane bubaha ibitekerezo binyuranye n'ibyabo, ubuzima bwe bwakurikiranirwaga hafi.

Urupfu rwa Ginsburg rutumye bishoboka ko Perezida Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepubulikani yashyiraho umusimbura we ufite ibitekerezo bibogamiye kuri iryo shyaka, akagerageza kwagura ubwiganze bucye bari bafite mu rukiko, akaba yabikora na mbere y'amatora ya perezida yo mu kwa 11.

Mu minsi yabanjirije urupfu rwe, Ginsburg yavuze ko adashaka na busa ko byagenda gutyo.

Mu itangazo yahaye umwuzukuru we w'umukobwa, ryatangajwe na National Public Radio yo muri Amerika, yanditse ati:

"Icyifuzo cyanjye nkomeyeho cyane ni uko ntazasimburwa mbere yuko hajyaho perezida mushya".

Abo mu biro bya perezida bya White House babwiye televiziyo CBS News, ikorana na BBC, ko byitezwe ko vuba aha hashoboka Perezida Trump ashyiraho umucamanza w'ibitekerezo bibogamiye ku ishyaka rye ngo asimbure Ginsburg.

Nyuma y'igikorwa cyo kwiyamamaza muri leta ya Minnesota, Bwana Trump yavuze ko rupfu rwa Ginsburg, agira ati:

"Sinari mbizi [ko yapfuye]. Yabayeho ubuzima bw'agatangaza, ni iki kindi wavuga?"