Amerika yohereje izindi ngabo muri Syria nyuma yo gukozanyaho n'Uburusiya

Hari abasirikare b'Amerika babarirwa mu magana bakiri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Syria

Abategetsi b'Amerika bavuze ko imodoka esheshatu z'intambara zo mu bwoko bwa 'Bradley Fighting Vehicle' ndetse n'abasirikare hafi 100 bari mu byo Amerika yohereje mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Syria.

Kapiteni Bill Urban wo mu ngabo zirwanira mu mazi z'Amerika yavuze ko ibyo "bizatuma habaho umutekano ku rugaga rw'ingabo [z'amahanga zifatanya n'Amerika]".

Ariko mu byumweru bya vuba bishize, gukozanyaho mu majyarugur ashyira uburasirazuba bwa Syria kwarushijeho gusa nk'ukugamije imirwano.

Uburusiya bushyigikiye leta ya Syria, naho Amerika ishyigikiye abarwanyi b'aba-Kurdes bo muri ako karere, mu ntambara yashegeshe iki gihugu kuva mu mwaka wa 2011.