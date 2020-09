Leta ya Ethiopia irarega iterabwoba abatavuga rumwe nayo

Umwunganizi we mu mategeko yavuze ko ibyo birego byatangajwe na leta ku mukiliya we ejo ku wa gatandatu nta shingiro bifite.

Mu nkuru y'igitekerezo cye bwite yanditse mu kinyamakuru The Economist cyo mu Bwongereza muri iki cyumweru, Bwana Abiy yavuze ko abanenga amavugurura ye barimo gusarura imbuto z'ivangura rishingiye ku moko no ku madini ndetse no ku rwangano.