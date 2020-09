Rwanda: Salongo Mayanja umugabo ufite abagore umunani n’uko abana nabo

Umunyamakuru wa BBC yasanze iwe abagore be bahahuriye, aha umugore muto Iradukunda Isimbi yahaye impano bakeba be barindwi ngo kuko bamwakiriye kandi babanye nawe neza.

Iradukunda Isimbi we amaze ibyumweru bicye yiyongereye ku bagore barindwi Salongo avuga ko asanganywe.

Uyu munsi abagore be bahanye impano

Iki gikorwa umunyamakuru wa BBC yasanze bakoze, Salongo avuga ko kiba buri mezi atatu aho ahuriza hamwe abagore be bose.

Uyu mugabo uvuga ko ari umuvuzi wa gakondo, avuga ko azashaka n'abandi batatu bakaba 11 maze akarekera. Yemeza ko inshingano z'umugabo ku mugore we azinoza neza kuri bose.

Mu gihe ubuzima muri ibi bihe butorohera imiryango myinshi, Salongo we avuga ko nta kibazo afite cy'ubushobozi bwo gutunga abagore be n'abana babo.

Ati: "Kubana n'abagore benshi ni umunezero utangaje. Mbana nabo neza kuruta umugabo umwe, aho usanga babana mu makimbirane adashira. Buri mugore afite umurima n'inzu ye, ku buryo we n'abana be batazampangayikisha."

Mu gikorwa cyari cyamuhuje n'abagore be n'abatumiwe bacye

Uwanyirigira Jeanne D'Arc, umwe mu bagore be yabwiye BBC ko we na bacyeba be babana neza, cyane ko buri wese afite iwe.