Coronavirus: WHO yemeje amategeko yo gupima imiti kama nyafrika

OMS ivuga ko aya mategeko mashasha afise intumbero yo gufasha no gutera intege abahinga muri Afrika kugira ngo bashobore gukora neza amagerageza y'imiti.

'Kwongereza umurindi mu bushakashatsi'

Umurwi w'abahinga washizweho na OMS, ikigo ca Afrika kijejwe gukurikirana no gukinga indwara, hamwe n'umurwi w'ishirahamwe ry'umuryango w'ibihugu vya Afrika ujejwe imibano, wemeje aya mategeko.

Mw'itangazo ryasohowe na muganga Prosper Tumusiime wo mw'ishirahamwe OMS, avuga ati: "Igihe Covid-19 yaduka, co kimwe n'igihe ca Ebola muri Afrika y'Uburengero, vyarerekanye ko ari nkenerwa gutegura imigambi nyayo yo kwitaho amagara hamwe no kwihutisha integuro z'ubushakashatsi n'iterambere, harimwo no ku miti kama".