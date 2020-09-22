Airbus irateganya gukora indege zikoreshwa na hydrogen zidahumanya ikirere

Kompanyi Airbus ikora indege yamuritse gahunda yo gukora icyo yise ko ari indege ya mbere itwara abagenzi mu bucuruzi idasohora imyuka ihumanya ikirere.

Guillaume Faury ukuriye kompanyi Airbus, yavuze ko uku kumurika ibishushanyo byuko zizakorwa "byanditse amateka" mu bucuruzi bwo gutwara abagenzi mu ndege.

Ariko, abasesenguzi bavuga ko ubu atari ubwa mbere umwuka wa 'hydrogène' ukomojweho nk'umuti w'ingaruka ingendo zo mu kirere zo muri iki gihe zigira ku bidukikije.

Amateka ajyanye n'ibyo indege zinywa ngo zibashe kuguruka ahera mu gihe hakoreshwaga indege zikoresha imyuka (airships) mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20, ariko impanuka y'indege ya Hindenburg yabereye muri Amerika mu 1937 yatumye ibyo bihagarara.