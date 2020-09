Rwanda: Baribaza impamvu abatashye ubukwe bapimwa Covid-19 ku giciro 'gihenze'

Manzi n'umugore we Solange mu bukwe bwabo mu gihe gito gishize

Jules Manzi n'umugore we Solange bari mu kwezi kwa bucyi, hashize igihe gito bashyingiwe mu rusengero rwa Mutagatifu Bosco i Kigali bahita bitahira.

Umugeni utifuje ko dutangaza umworondoro we, azakora ubukwe ejo kuwa kane i Kigali, we n'umukunzi we babashije kubona abantu 30 bazabutaha biyishyuriye ikiguzi cyo kwipimisha.