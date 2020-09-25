Ikibuga cy'indege cya Helsinki mu igerageza ryo gupima Coronavirus hifashishijwe imbwa

Mu ntangiriro y'iki cyumweru ni bwo imbwa zatangiye gukora ako kazi ku kibuga cy'indege muri Finland

Imbwa zatojwe guhunahuna zigatahura ibiyobyabwenge cyangwa ibisasu, zikunze kugaragara ku bibuga by'indege bitandukanye ku isi, aho abashinzwe umutekano bazikoresha mu gutahura abitwaje ibitemewe n'amategeko.

Ariko ubu, zimwe muri izo mbwa zirimo gukoresha amazuru yazo mu kandi kazi - guhunahuna coronavirus.

Muri iki cyumweru, izi ntozo zahawe amahugurwa yo gutahura Covid-19 zatangiye guhunahuna abagenzi, mu gikorwa cy'igerageza ku kibuga cy'indege cya Helsinki-Vantaa muri Finland.

Profeseri Anna Hielm-Bjorkman wigisha kuri Kaminuza ya Helsinki akaba ari we uyoboye iri gerageza, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko izi mbwa zishobora gutahura umuntu urwaye coronavirus habura iminsi itanu ngo atangire kugaragaza ibimenyetso byayo.

Abagenzi bageze ku kibuga cy'indege bavuye mu ndege basabwa kwihanagura ku ijosi bakoresheje igitambaro

Ibyo bihanaguje bigahita bishyirwa mu bikombe bigaterekwa imbere y'imbwa ngo zibihunahune

Abagenzi bihanagura ku ijosi bakoresheje ibitambaro, ubundi bigashyirwa mu bikombe bigaterekwa imbere y'imbwa ngo zibihunahune. Igisubizo ku kizamani cyapimwe n'imbwa kiboneka mu gihe cy'iminota.

Kuri ubu, abagenzi bemeye gupimwa n'izi mbwa banasabwa gupimwa mu buryo busanzwe bwo kwinjizwa igipimo mu muhogo, nk'uburyo bwo kwemeza niba ibyo imbwa zagezeho ari ukuri.

Imbwa yitwa Miika (ibumoso) n'iyitwa Titta, zatangiye amahugurwa mu byumweru birenga bitatu bishize

Timo Aronkyto, umuyobozi wungirije w'umujyi wa Vantaa, yavuze ko bishoboka ko mu gihe kiri imbere izi mbwa "zazenguruka mu bagenzi mu buryo bumwe nk'ubw'izisanzwe zihunahuna ibiyobyabwenge n'ibisasu".