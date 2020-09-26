Imvo n'Imvano irasesengura aho demokarasi igeze mu Burundi no mu Rwanda: igice cya kabiri

Nk’uko twabibemereye, uyu munsi turakomeza ikiganiro twakoze ku munsi umuryango w'abibumbye wahariye demokarasi kw'isi, umunsi wibukwa kw'itariki 15 z'ukwezi kwa 9. Mu kiganiro cyacu cyo kuwa gatandatu ushize twibanze kuri demokarasi iri mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi, ibihugu byaranzwemo imeneka ry'amaraso ahanini abasesenguzi basanga ryaratewe n'ibura rya demokarasi. Muri icyo kiganiro twarebye igituma ibyo bihugu bishyirwa ku myanya ya nyuma mu bihugu biza kw'isonga mu kubahiriza amahame ya demokarasi. Ikigo The Economist Intelligence Unit gitangaza raporo yitwa Democracy Index, ni igipimo cy'uko domokarasi mu mahame yayo atandukanye ihagaze ku manota 10 mu bihugu 167 ku isi.

Abatumire bacu bari Leonard Nyangoma, umukuru w'umugambwe CNDD akaba ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ubufaransa, Leonard Nyangoma yashinze CNDD avuye muri FRODEBU, ishyaka ryatsinze amatora mu Burundi mu buryo buciye muri demokarasi mu mwaka w'i 1993, umukuru w'igihugu wa mbere watowe icyo gihe Melchior Ndadaye akaza kwicwa hashize amezi 3 agiye k'ubutegetsi, twari kumwe kandi na Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka DALF ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda, Victoire Ingabire yashinze DALF avuye muri FDU Inkingi, ishyaka ryamwohereje mu mwaka w'i 2010 ngo aze kurihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu naryo rika n'ubu ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Undi twari kumwe ni Aime Pascal Nduwimana, umukuru w'ishyirahamwe MAC Ministere Africain de Compassion, iri shyirahamwe rimaze imyaka 15 ricungera amatora yo mu Burundi, muri aya matora aheruka kuba mu Burundi, baje ku mwanya wa kabiri mu kugira abarorerezi benshi muri ayo matora. Aime Pascal Nduwimana ari mu Burundi. Twari kumwe kandi na Theogene Munyangeyo, umuvugizi wa FORUM y'amashyaka mu Rwanda, bita ihuriro nyunguranabitekerezo y'amashyaka ya politike. Theogene Munyangeyo ari mu Rwanda. Twari kumwe kandi na Joseph Sebarenzi, umusesenguzi mu byo gutatura amatate. Joseph Sebarenzi yabaye umukuru w'inteko nshingamateka mu Rwanda, ubu akaba ari mu buhungiro muri Amerika.