Ubufaransa bugiye kwubaka icibutso c’umugore w'umwirabure yarwanije ubucakara

Hari igikorwa co gukubitiza agatima mpembero ku bijanye no kwibuka abantu bagize uruhara rukomeye mu bukoloni. Aha twovuga nk'umunyapolitike yari akomeye mu kinjana ca 17 azwi kw'izina rya Jean-Baptiste Colbert, akaba ari we yanditse amategeko agenga ubucakara.