Donald Trump ‘yishyuye umusoro ku nyungu wa leta wa $750 mu 2016 na 2017’

Ikinyamakuru The New York Times kivuga ko Donald Trump yarishye umusoro ku nyungu wa leta w'amadolari 750 gusa mu mwaka wa 2016 yiyamamarijemo kuba perezida, ndetse no mu mwaka wa mbere ari ku butegetsi.