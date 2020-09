Congo: Uko abahanga mu kurimba b'i Kinshasa n'i Brazzaville barimo kubyigisha urubyiruko

Abaturage bamwe b'imijyi ya Brazzaville na Kinshasa - imirwa mikuru ibiri yegeranye cyane kurusha iyindi yose ku isi - bamaze igihe bazwiho gutsapa, by'umwihariko abagize 'Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes' (SAPE). Aya mafoto ya Tariq Zaidi - akubiye mu gitabo cyasohotse muri uku kwezi kwa cyenda cyitwa 'Sapeurs: Ladies and Gentlemen of the Congo' - agaragaza n'aba 'sapeurs' bashya.