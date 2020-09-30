Armenia ivuga ko indege yayo y'intambara 'yahanuwe na Turukiya'

Ahavuye isanamu, Reuters Insiguro y'isanamu, Turukiya, ifite indege z'intambara zo muri ubu bwoko bwa F-16, irimo gushyigikira byeruye Azerbaijan mu mirwano n'Armenia mu karere ka Nagorno-Karabakh

Armenia ivuga ko imwe mu ndege zayo z'intambara yahanuwe n'indege y'intambara ya Turukiya, mu kwiyongera gukomeye k'ubushyamirane mu mirwano ihuje Armenia n'Azerbaijan bipfa akarere ka Nagorno-Karabakh.

Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Armenia yavuze ko umupilote w'iyo ndege yo mu bwoko bwa SU-25 yakorewe mu cyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti (Uburusiya bw'ubu), yapfuye amaze kuraswa n'indege ya Turukiya yo mu bwoko bwa F-16, mu kirere cya Armenia.

Turukiya, irimo gushyigikira byeruye Azerbaijan muri iyi mirwano, yahakanye ibyo bivugwa n'Armenia.

Abantu hafi 100, barimo n'abaturage b'abasivile, ni bo bamaze gupfira mu mirwano hagati y'ingabo z'Armenia n'iz'Azerbaijan yatangiye ku cyumweru, zipfa akarere k'imisozi ka Nagorno-Karabakh.

Mu mahanga, ako karere kazwi ko ari ak'Azerbaijan, ariko gategekwa n'abo mu bwoko bw'abanya-Armenia kuva harangira intambara yo kuva mu 1988 kugeza mu 1994 yahuje izi repubulika ebyiri zahoze ziri mu zigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti.

Azerbaijan yakomeje kuvuga ko igisirikare cyayo kirwanira mu kirere kidafite indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16. Ariko Turukiya yo irazifite.

Iyi mirwano ubu isa noneho nk'irimo kurenga akarere ka Nagorno-Karabakh, Armenia n'Azerbaijan buri ruhande rushinja urundi kurasa ku butaka bwarwo.

Buri ruhande runashinja urundi gutangiza imirwano.

Mu gihe Turukiya ishiyigikiye Azerbaijan, Uburusiya - bufite ikigo cya gisirikare muri Armenia ariko bukaba ari n'inshuti y'Azerbaijan - bwasabye impande zombi guhita zihagarika imirwano zigatanga agahenge.

Iyo ndege y'intambara byayigendekeye gute?

Shushan Stepanyan, uvugira minisiteri y'ingabo y'Armenia, yavuze ko indege y'intambara y'Armenia yo mu bwoko bwa SU-25 yahanuwe ejo ku wa kabiri mu gitondo, umupilote wayo "apfa gitwari".

Mu butumwa yatangaje kuri Facebook, Madamu Stepanyan yavuze ko indege y'intambara ya Turukiya yo mu bwoko bwa F-16 yagenze intera ya kilometero 60 imbere mu kirere cy'Armenia.

Turukiya yahise ibihakana ivuga ko "nta kuri na busa" kwabyo.

Fahrettin Altun, umujyanama wa Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya, yagize ati:

"Armenia ikwiye kuva mu turere yafashe aho kujya mu mayeri ya nta kigenda y'icengezamatwara ry'ibinyoma".