Peter Webster: Umukinnyi w'imyaka 80 ubu nibwo ari kwitegura 'kumanika inkweto'

Uyu wahoze ari umukozi mu ruganda rukora ibyuma, yakiniye amakipe menshi muri Wales mu myaka ye 20 na 30 mbere y'uko mu 1981 yimukira muri Australia we n'umugore we Moira n'abana babo batatu.

Webster yatunguwe no gusanga umupira w'amaguru uteye imbere muri Australia, kandi ngo yahitamo "gukinira muri degere Celsius 38 kurusha muri degere Fahrenheit 38". (izo zingana na degere Celsius 3)

Arakina umukino we wa nyuma mu ikipe ya Figtree Football Cub y'i Wollongong, ari nako asezera ku gufasha iyi kipe imirimo yo ku kibuga.

Bwana Webster yasangije urukundo afitiye ruhago abuzukuru be

Yongeraho ko aza no kuvugana n'abo mu ikipe ya mukeba kugira ngo bataza gushaka kumworohera mu mukino.

Ibanga ryo kuramba mu buzima no mu kibuga ryabaye gukomeza gukina nk'uko abivuga. Mu gihe yakundaga no kwiruka no kunyonga igare, umwitozo ubu abasha ni ukugenda n'amaguru n'imbwa.