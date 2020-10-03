Umuhango wo muri White House uracyekwa ko ari wo Trump yanduriyemo Coronavirus

Abantu babarirwa muri za mirongo bagizwe n'abadepite, abo mu miryango yabo n'abakora muri White House, bitabiriye umuhango wo mu busitani bwa Rose Garden

Ubutumwa bwo ku wa gatanu bwa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yemeza ko we n'umugore we banduye coronavirus, bwatumye abatuye isi bagwa mu kantu.

Mu gihe ubu Bwana Trump ari mu bitaro, hakomeje kwibazwa ukuntu we na Melania Trump banduye iyi virusi.

Hari mu muhango wo ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ubwo Bwana Trump yatangazaga ku mugaragaro ko agennye Amy Coney Barrett, ubogamiye ku barepubulikani, nk'umucamanza wo mu bagize urukiko rw'ikirenga wo gusimbura Ruth Bader Ginsburg wapfuye mu kwezi gushize.