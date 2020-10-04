Mu mafoto: Abashyigikiye Perezida Trump bateranye bamwifuriza gukira vuba

Ahavuye isanamu, AFP VIA GETTY IMAGES)

Abashyigikiye Perezida Donald Trump bateraniye hanze y'ibitaro bya gisirikare bya Walter Reed National Military Medical Center, bafite ibyapa n'indabo (amashugwe mu Kirundi) mu kwifatanya na we muri iki gihe arwaye Covid-19.

Ejo ku wa gatandatu, bateraniye kuri ibyo bitaro biri mu nkengero ya Washington DC, ndetse no mu bice bitandukanye by'Amerika.

Mu masaha ya kare yo ku wa gatanu ni bwo byatangajwe ku mugaragaro ko Bwana Trump bamusanzemo Covid-19, ku mugoroba w'uwo munsi ajyanwa n'indege ya kajugujugu ya Marine One kuvurirwa kuri ibyo bitaro.

Ku wa gatandatu nimugoroba, itsinda rishinzwe kumwitaho ryavuze ko "hari intambwe nini yateye kuva yasangwamo uburwayi" ariko ko "atarava mu bibazo".

Gusangwamo Covid-19 kwe byakomye mu nkokora ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu matora ya perezida yo ku itariki ya 3 y'ukwa 11.

Abamushyigikiye bari hanze y'ibitaro bya Walter Reed bamwifuriza gukira vuba.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Abatamushyigikiye na bo bateraniye hanze y'ibyo bitaro bya gisirikare.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Mu bice bitandukanye by'igihugu, ejo ku wa gatandatu abantu barateranye bifuriza perezida gukira vuba. Muri leta ya California, habaye umutambagiro w'imodoka z'abashyigikiye Trump...

Ahavuye isanamu, AFP VIA GETTY IMAGES

Ahandi mu gihugu, nk'aha mu mujyi wa Fort Lauderdale muri leta ya Florida, bifatanyije na we bari mu bwato bwabo...

Ahavuye isanamu, Getty Images

Abantu baranateranye mu mujyi wa New York mu gace ka Staten Island. Icyo gikorwa cyo gushyigikira Trump cyari cyateguwe mbere yuko bamusangamo Covid-19.

Ahavuye isanamu, Getty Images