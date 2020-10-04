Armenia – Azerbaijan: Imijyi ikomeye yarashweho mu gihe imirwano ikaze ikomeje
Umujyi wa Ganja, wa kabiri munini muri Azerbaijan, warashweho ibisasu bikomeye n'ingabo z'Armenia, mu gihe imirwano ikaze ikomeje mu karere impande zombi zipfa ka Nagorno-Karabakh.
Aka karere kemewe n'amahanga nk'ak'Azerbaijan, ariko gategekwa n'abo mu bwoko bw'abanya-Armenia.
Abategetsi bishyizeho muri ako karere bavuze ko barashe ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Ganja nyuma yuko ingabo z'Azerbaijan zirashe ku murwa mukuru wako, Stepanakert.
Azerbaijan ivuga ko nta hantu hakoreshwa n'igisirikare ho mu mujyi wa Ganja harashweho.
Abantu barenga 220, barimo n'abaturage b'abasivile, kugeza ubu bamaze kumenyekana ko bishwe kuva iyi mirwano yatangira, ubu hashize icyumweru.
Hari ubwoba ko umubare nyakuri w'abamaze gupfa ushobora kuba ari munini cyane kurushaho, kubera ko imibare y'abapfuye itangazwa n'impande zombi nta ruhande rudafite aho rubogamiye rwari rwayigenzura.
Armenia n'Azerbaijan, buri kimwe gishinja ikindi gutangiza iyi mirwano ya mbere ikaze ibayeho hagati y'impande zombi guhera mu mwaka wa 2016.
Igisirikare cy'Azerbaijan kivuga ko cyisubije ahantu harindwi guhera ku cyumweru gishize, mu gihe akarere ka Nagorno-Karabakh kavuga ko ingabo zako "zavuguruye" ibirindiro ku rugamba.
Mu ntangiriro y'iki cyumweru, Armenia yavuze ko "yiteguye" gukorana n'abahuza b'Ubufaransa, Uburusiya n'Amerika mu kugerageza kwemeranya ku masezerano y'agahenge.
Azerbaijan, ishyigikiwe byeruye na Turukiya, yasabye ko Armenia ikura ingabo zayo mu karere ka Nagorno-Karabakh ndetse no mu turere tukegereye twafashwe n'ingabo zo mu bwoko bw'abanya-Armenia.
Azerbaijan n'Armenia zahoze ari repubulika ebyiri mu zari zigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti (Uburusiya bw'ubu).
Kuva mu 1988 kugeza mu 1994, impande zombi zarwaniye ako karere, ziza gutangaza agahenge.
Ariko nta na rimwe zigeze zicyemura ubwo bushyamirane.