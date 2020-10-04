Armenia – Azerbaijan: Imijyi ikomeye yarashweho mu gihe imirwano ikaze ikomeje

Abategetsi b'Azerbaijan bavuga ko inyubako nyinshi zasenyutse mu mujyi wa Ganja

Umujyi wa Ganja, wa kabiri munini muri Azerbaijan, warashweho ibisasu bikomeye n'ingabo z'Armenia, mu gihe imirwano ikaze ikomeje mu karere impande zombi zipfa ka Nagorno-Karabakh.

Aka karere kemewe n'amahanga nk'ak'Azerbaijan, ariko gategekwa n'abo mu bwoko bw'abanya-Armenia.

Azerbaijan ivuga ko nta hantu hakoreshwa n'igisirikare ho mu mujyi wa Ganja harashweho.

Armenia n'Azerbaijan, buri kimwe gishinja ikindi gutangiza iyi mirwano ya mbere ikaze ibayeho hagati y'impande zombi guhera mu mwaka wa 2016.

Bivugwa ko muri uyu mujyi wa Stepanakert ubu nta muriro w'amashanyarazi (umuyagankuba mu Kirundi) uhari

Igisirikare cy'Azerbaijan kivuga ko cyisubije ahantu harindwi guhera ku cyumweru gishize, mu gihe akarere ka Nagorno-Karabakh kavuga ko ingabo zako "zavuguruye" ibirindiro ku rugamba.

Mu ntangiriro y'iki cyumweru, Armenia yavuze ko "yiteguye" gukorana n'abahuza b'Ubufaransa, Uburusiya n'Amerika mu kugerageza kwemeranya ku masezerano y'agahenge.

Azerbaijan, ishyigikiwe byeruye na Turukiya, yasabye ko Armenia ikura ingabo zayo mu karere ka Nagorno-Karabakh ndetse no mu turere tukegereye twafashwe n'ingabo zo mu bwoko bw'abanya-Armenia.