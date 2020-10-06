Mali: Abasirikare bihaye imyanya ikomeye muri guverinoma nshya

Perezida Bah Ndaw (iburyo) na bamwe mu basirikare bafashe ubutegetsi

Bah Ndaw, Perezida w'inzibacyuho (imfatakibanza mu Kirundi) wa Mali, yashyizeho guverinoma y'abaminisitiri 25, muri yo abasirikare bakuru bafashe imyanya myinshi ikomeye.

Mu iteka rya perezida ryasomewe kuri televiziyo ya leta, minisiteri y'ingabo, iy'umutekano, iy'ubutegetsi n'iy'ubwiyunge zahawe abakoloneri bo mu gisirikare.