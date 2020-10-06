Mali: Abasirikare bihaye imyanya ikomeye muri guverinoma nshya
Bah Ndaw, Perezida w'inzibacyuho (imfatakibanza mu Kirundi) wa Mali, yashyizeho guverinoma y'abaminisitiri 25, muri yo abasirikare bakuru bafashe imyanya myinshi ikomeye.
Mu iteka rya perezida ryasomewe kuri televiziyo ya leta, minisiteri y'ingabo, iy'umutekano, iy'ubutegetsi n'iy'ubwiyunge zahawe abakoloneri bo mu gisirikare.
Ukuriye agatsiko k'abasirikare kahiritse ubutegetsi ni we ubwe watoranyije Bwana Ndaw - nawe wabaye mu ngabo zirwanira mu kirere - ngo aze abe perezida.
Nyuma y'uko bashyizeho na minisitiri w'intebe w'umusiviri, umuryango w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, ECOWAS/CEDEAO, biteganyijwe ko ukuraho ibihano byari byafatiwe Mali nyuma yo guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa munani.
Col Sadio Camara, umwe mu bari bakuriye agatsiko kahiritse ubutegetsi, yagizwe minisitiri w'ingabo, naho uwari umuvugizi w'ako gatsiko Col-Maj Ismaël Wagué yagizwe minisitiri w'ubwiyunge.
Hari imyanya imwe ikomeye yahawe abasiviri, nk'aho uwahoze ari umushinjacyaha mukuru Mohamed Sidda Dicko yagizwe ukuriye ubucamanza.
Imyanya ine muri guverinoma ni yo yahawe abagore, ibiri ni yo yahawe abo ku ruhande rutavuga rumwe na leta rwitwa M5, ari narwo rwayoboye imyigaragambyo yatumye abasirikare bahirika Perezida Ibrahim Boubacar Keïta.