Kenya: Abagabo babiri bagiriwe n'icaha co gukora igitero ku kigo c'ubucuruzi Westgate

Sentare yo muri Kenya yakubise intahe mu gahanga abagabo babiri ku caha co gufasha abarwanyi bagendera ku vyiyumviro bikaze vy'idini rya Isilamu bateye ikigo c'ubucuruzi mu 2013.

Uyu murwi ufitaniye isano na al-Qaeda ufise icicaro cawo mu gihugu kibanyi ca Somalia ukaba ubandanya ukora ibitero no muri Kenya.

None aba bagiriwe n'icaha ni ba nde?

Mohammed Ahmed Abdi na Hussein Hassan Mustafa bagiriwe n'icaha co gutegura no gukora igitero c'iterabwoba, hamwe no gufasha umurwi w'iterabwoba.