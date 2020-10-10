Mali: umugore akomoka muri Swisse yari yanyurujwe yaragandaguwe

Umupfasoni Pétronin w'imyaka 75 yari yanyurujwe mu kwa cumi na kabiri mu 2016 akaba yagiye kurekurwa muri ino ndwi. Niwe mufaransa wanyuma yari akiri mu minwe y'abamunyuruje kw'isi yose.

Ingabo za Mali ziri kumwe n'ingabo mpuzamakungu zimaze igihe zirwanya umurwi ugendera ku vyiyumviro bikaze vya Isilamu mu buraruko bw'iki gihugu kuva mu 2012.

Ubuswisi buvuga iki?

Ku wa kane, ibiro vy'umukuru w'igihugu vya Mali vyamenyesheje ko umupfasoni Pétronin hamwe na Bwana Cissé yari yanyurujwe mu kwa gatatu ariko ariyamamaza mu matora y'abashingamateka, baciye banyarukanwa mu bitaro vy'i Bamako, mu ndege ya gisirikare bari kumwe n'aba bataliyano babiri.