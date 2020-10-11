France: abantu batanu bapfuye igihe indege zibiri zagonganira mu kirere

Indege zibiri ntoya zagonganiye mu kirere zica zirakoroka mu burengero bw'Ubufaransa, abantu batanu bakaba ari bo bahasize ubuzima nk'uko bitangazwa n'abategetsi.

Izi ndege zagonganiye mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Tours ejo ku wa gatandatu mu masaha yo ku muhingamo .

Indege ntoya yarimwo abantu babiri yaguye ku ruzitiro rw'inzu mu gisagara ca Loches kiri ku birometero hafi 46 mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara ca tours.

Amasanga nk'ayo aho indege zigonganira mu kirere ntakunze kuboneka. Iriheruka mu bufaransa kandi ryari rikomeye ni iryabaye mu karere ka Quiberon Bay hafi y'umweha wa Brittany mu 1998, igihe indege ya Beechcraft 1900D yagongana n'iyindi ntoya, abantu 15 bakaba ari bo bapfuye.