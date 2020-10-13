USA: Umugabo yanduye coronavirus bwa kabiri 'irushaho kumukarira'
Umugabo wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yanduye Covid-19 inshuro ebyiri, ku nshuro ya kabiri bwo yaramukarira (yaramuzahaje) kurushaho, nkuko raporo y'abaganga ibivuga.
Byabaye ngombwa ko uwo mugabo w'imyaka 25 avurirwa mu bitaro nyuma yuko ibihaha bye bitari bigishobora kwinjiza umwuka wa oxygen uhagije mu mubiri we.
Kongera kwandura coronavirus biracyari ibintu by'imbonekarimwe, uwo mugabo ubu yarakize.
Ariko ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru The Lancet Infectious Deseases, bwibaza ibibazo ku ngano y'ubudahangarwa umuntu wayirwaye ashobora kugira kuri iyo virusi n'igihe bushobora kumara.
Uwo mugabo wo muri leta ya Nevada nta bindi bibazo by'ubuzima bizwi yari afite cyangwa ibibazo ku bwirinzi bw'umubiri we byajyaga gutuma yugarizwa na Covid-19 mu buryo bwihariye.
Uko byagenze n'igihe byabereye
- Tariki 25 y'ukwezi kwa gatatu - Ibimenyetso bya mbere, birimo kubabara mu muhogo, inkorora, umutwe, iseseme no gucibwamo (diarrhée)
- Tariki 18 y'ukwezi kwa kane - Ku nshuro ya mbere bamusanzemo coronavirus
- Tariki 27 y'ukwezi kwa kane - Ibimenyetso by'ibanze biragenda
- Tariki 9 na 26 y'ukwezi kwa gatanu - Hombi agaragaza ko nta coronavirus akirwaye
- Tariki 28 y'ukwezi kwa gatanu - Yongera kugira ibimenyetso byayo, ubu noneho birimo no guhinda umuriro, umutwe, isereri, inkorora, isesemi no gucibwamo
- Tariki ya 5 y'ukwezi kwa gatandatu - Bamusangamo coronavirus ku nshuro ya kabiri, ndetse agaragaza ko afite oxygen nke yo mu maraso no kunanirwa guhumeka
Abahanga mu bumenyi bwa siyansi bavuga ko uwo murwayi yanduye coronavirus inshuro ebyiri, aho kuba ko ubwandu bwa mbere bwabaye nk'ubusinzira bukongera kwigaragaza.
Igereranya ry'ibipimo byafashwe ku miterere y'iyo virusi ku nshuro zombi yagaragaje ibimenyetso, ryerekanye ko ibyo bimenyetso bitandukanye cyane, ko bidashoboka ko byaturutse ku bwandu bumwe.
Dr Mark Pandori wo kuri Kaminuza ya Nevada yagize ati: "Ibyo twagezeho mu bushakashatsi bigaragaza ko ubwandu bwa mbere budashobora byanze bikunze kurinda kwandura mu gihe kiri imbere".
Yongeyeho ati: "Kuba bishoboka kongera kwandura bishobora kugira icyo bivuze kinini ku myumvire yacu ku kudahangarwa na Covid-19".
Yavuze ko n'abantu bakize coronavirus bakwiye gukomeza gukurikiza amabwiriza ajyanye no kutegerana, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki.
Byari byarishyizwemo ko kwandura Covid-19 bwa kabiri itaba ikaze, kuko umubiri waba warize kurwanya iyo virusi ku nshuro ya mbere.
N'ubu ntibiramenyekana impamvu uwo murwayi w'i Nevada yamukariye kurushaho ku nshuro ya kabiri.
Hari abibaza ko kuri iyo nshuro ya kabiri yaba yarandujwe n'ingano nini kurushaho y'iyo virusi.
Biranashoboka ko uburyo ubwirinzi bw'umubiri we bwahanganye n'ubwandu bwa mbere byatumye ubwandu bwa kabiri burushaho kumukarira.
Ibyo ni ibintu bifitiwe gihamya ku ndwara nka 'dengue fever', aho abasirikare b'umubiri bakozwe ngo bahangane n'ubwoko bwa mbere bwayo, bateza ibibazo iyo umuntu yanduye ubundi bwoko bw'iyo ndwara.