USA: Umugabo yanduye coronavirus bwa kabiri 'irushaho kumukarira'

Umugabo wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika yanduye Covid-19 inshuro ebyiri, ku nshuro ya kabiri bwo yaramukarira (yaramuzahaje) kurushaho, nkuko raporo y'abaganga ibivuga.

Byabaye ngombwa ko uwo mugabo w'imyaka 25 avurirwa mu bitaro nyuma yuko ibihaha bye bitari bigishobora kwinjiza umwuka wa oxygen uhagije mu mubiri we.

Ariko ubushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru The Lancet Infectious Deseases, bwibaza ibibazo ku ngano y'ubudahangarwa umuntu wayirwaye ashobora kugira kuri iyo virusi n'igihe bushobora kumara.

Uwo mugabo wo muri leta ya Nevada nta bindi bibazo by'ubuzima bizwi yari afite cyangwa ibibazo ku bwirinzi bw'umubiri we byajyaga gutuma yugarizwa na Covid-19 mu buryo bwihariye.

Uko byagenze n'igihe byabereye

Abahanga mu bumenyi bwa siyansi bavuga ko uwo murwayi yanduye coronavirus inshuro ebyiri, aho kuba ko ubwandu bwa mbere bwabaye nk'ubusinzira bukongera kwigaragaza.

Dr Mark Pandori wo kuri Kaminuza ya Nevada yagize ati: "Ibyo twagezeho mu bushakashatsi bigaragaza ko ubwandu bwa mbere budashobora byanze bikunze kurinda kwandura mu gihe kiri imbere".