Johnson & Johnson yahagaritse igeragezwa ry'urucanco rwa Covid kubera hari uwarwaye

Mw'itangazo yasohoye dusoma tuti: "Turiko turigira vyinshi kandi kuri ino ndwara y'uyu muntu, ni nkenerwa ko tumenya vyose kuri we kugira ngo bishobore gufasha n'abandi".

Urucanco rw'ikompanyi Johnson & Johnson, co kimwe n'uru rwa kaminuza ya Oxford ikorana na Astra Zeneca, rugeze ku ntambwe ishimishije.

Johnson & Johnson yatanguye kurondera abantu yogeragerezako mu mpera z'ukw'icenda, ifise intumbero yo kurondera abashika 60.000 ku bigo birenga 200 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika co kimwe no muri Amerika y'Ubumanuko no muri Afrika y'Epfo.