Kilimanjaro iriko irasha, leta irungitse indege gufasha kuzimya

Ishure ryigisha ibijanye no kubungabunga ibidukikije (College of African Wildlife Management) riri hafi y'uwu musozi ryarungitse abanyeshure 264 gufasha kuzimya uwu muriro be no kuronderera ibikenewe abariko barazimya.