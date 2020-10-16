India: umugabo yarokowe ari mu cuma gikanyisha mu buruhukiro yahavuye apfa

Balasubramanyam yabistwe muri firigo yo mu buruhukiro inyuma y'uko habaye ukwihenda bagatangaza ko yapfuye

Umugabo w'umuhindi w'imyaka 74 yari yatangajwe ko yapfuye ku kwihenda agashirwa muri vya vyuma bikanyisha babikamwo ibiziga imbere y'amaziko (frigo) vyo mu buruhukiro muri leta ya Tamil Nadu mu Buhindi, yahavuye apfya inyuma y'iminsi mike arokowe.