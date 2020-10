Paul Rusesabagina: Ibyo wamenya kuri 'commission rogatoire' ivugwa mu rubanza rwe

Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa kane, Vincent Lurquin uvuga ko asanzwe yunganira Paul Rusesabagina mu Bubiligi yavuze ko aheruka mu Rwanda gusaba kubonana no kunganira umukiliya we akabyangirwa.

Lurquin yavuze ko anenga urugaga rw'abunganizi mu mategeko mu Rwanda, kuba barimye uburenganzira mugenzi wabo wo mu Bubiligi ngo yunganire umukiliya we.

Rusesabagina yunganirwa n'abanyamategeko babiri ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko ari abo yahisemo, ariko batemerwa n'umuryango we.

Umuryango wa Rusesabagina wo wamuhitiyemo itsinda ry'abanyamategeko barindwi barimo n'Umunyarwanda Me Gatera Gashabana, ariko bangiwe n'u Rwanda kumwunganira.

Me Lurquin yavuze ko Rusesabagina aho afungiye yanditse ibaruwa avuga ko abunganizi ashaka ari Me Gatera Gashabana na we.