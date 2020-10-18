Vietnam: Barashakisha ababa barokotse inkangu yarenze ku kigo cya gisirikare

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Ibikorwa by'ubutabazi bishobora gukomwa mu nkokora, mu gihe hari ubwoba ko habaho izindi nkangu

Muri Vietnam harimo gushakishwa abasirikare 11 bari bari mu kigo cyabo kikarengerwa n'inkangu.

Iki gihugu cyugarijwe n'imyuzure ya mbere ikaze cyane ibayeho mu myaka myinshi ishize.

Kugeza ubu imirambo 11 ni yo imaze kuvanwa muri cyo kigo cya gisirikare, ubu cyabaye itongo, mu ntara ya Quang Tri iri rwagati muri Vietnam.

Umutegetsi umwe yavuze ko nijoro yumvise inkangu "ziturika nk'ibisasu".

Imvura nyinshi yibasiye ibice byinshi bya Vietnam mu cyumweru gishize. Imyuzure n'inkangu bimaze kwica abantu batari munsi ya 70.

Hari ubwoba ko mu minsi iri imbere amazi y'imyuzure ashobora kwiyongera.

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Amazi y'imyuzure yibasiye igice kinini cy'intara ya Quang Tri

Leta ya Vietnam yavuze ko umutwe w'abasirikare wo mu karere ka kane k'ingabo z'iki gihugu, wibasiwe n'inkangu mu masaha yo mu rukerera rwo kuri iki cyumweru.

Urubuga rw'amakuru VnExpress rwo muri Vietnam rwasubiyemo amagambo ya Ha Ngoc Duong, umutegetsi w'aho byabereye, agira ati:

"Guhera saa munani [2h] za nijoro, habayeho inkangu nk'enye cyangwa eshanu, ziturika nk'ibisasu ndetse wumva ari nkaho umusozi wose ugiye gutembagara".

Mu gihe abakora mu bikorwa by'ubutabazi bari barimo gukuramo imirambo, abategetsi baburiye ko hari ibyago ko habaho izindi nkangu, bikaba byaba ngombwa ko hashakishwa ubundi buryo burimo umutekano kurushaho bwo kugera aho byabereye.

Iyi nkangu yahitanye ubuzima bw'abantu, ibaye hashize iminsi itsinda ry'abantu 13 bakora ibikorwa by'ubutabazi - benshi muri bo b'abasirikare - basanzwe bapfuye.