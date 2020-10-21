Uganda: Menya Joan Nalubega wakoze isabune yirukana imibu

Ahavuye isanamu, Joan Nalubega/Facebook

Rwiyemezamirimo wo muri Uganda ubu urimo guhatanira igihembo cy'"intwari mu bushabitsi", yabwiye BBC ko ingorane yahuye nazo akiri umwana ari zo zabaye intandaro y'igitekerezo cy'umushinga w'ubucuruzi bwe.

Joan Nalubega w'imyaka 23, wakuriye mu kigo kirera abana b'imfubyi, yakoze isabune yirukana imibu.

Yabwiye ikiganiro BBC Focus on Africa ati: "Mu mwaka wa 2016 nabonye ko ibyo abantu bakoresha hano mu kwirinda ari bimwe n'ibimaze imyaka igera muri za mirongo bikoreshwa".

Nalubega avuga ko yanabonye ko abarwayi ba malaria bakomezaga kwiyongera mu bice byo mu cyaro byo muri Uganda, nubwo bwose hari ubukangurambaga bwa leta bwo kuyirwanya.

Yagize ati: "Abantu benshi bakomeje kugerageza gukora ibyo za leta zibabwira, babona inzitiramibu ndetse bakaziraramo, ariko kubera ko n'ubundi bakomeza kuyirwara ibyo babivuyeho ntibakibikurikiza".

Nalubega yashinze kompanyi yitwa Union-Ganics (Uganics) ikora ibikoresho byo kurwanya imibu birimo n'iyo sabune.

Mu 2018, Africa Innovation Summit yashyize Joan Nalubega ku rutonde rw'Abanyafurika 50 barushije abandi guhanga udushya.

Nalubega avuga ko iyo sabune yakoze yirukana imibu - irimo n'itera malaria - ishobora gukoreshwa buri munsi.

Ahavuye isanamu, Uganics Insiguro y'isanamu, Isabune igura $3 (hafi 3,000Frw) ituma umuntu adashobora kurumwa n'umubu

Iboneka mu maduka no mu bitaro byo muri Uganda, ndetse ku bakene leta yabarihiye amwe mu mafaranga y'ikiguzi cyayo kugira ngo igiciro cyayo kibanogere bashobore kuyigura.

Ubu buvumbuzi bwe bwatumye ashyirwa ku rutonde rwa nyuma rw'abarimo guhatanira igihembo cy'umuryango Jack Ma Foundation w'umuherwe wo mu Bushinwa.