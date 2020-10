Jamal Khashoggi: Umukunzi we yareze igikomangoma cya Saudi Arabia

Mohammed bin Salman yahakanye ko ari we watanze amabwiriza yo kwica.

Mu kirego batanze ku wa kabiri i Washington DC, Hatice Cengiz ufite ubwenegihugu bwa Turkiya, avuga ko kubura umukunzi we byamuhungabanyije mu ntekerezo no mu bukungu.

Ikigo Khashoggi yari yarashinze cyitwa Democracy for the Arab World Now (DAWN) kivuga ko ibikorwa byacyo byazahaye.