FBI ivuga ko Iran n'Uburusiya bifite amakuru y'abatora muri Amerika

Abanyamerika babarirwa muri za miliyoni bamaze gutora mu buryo bwo gutora hakiri kare mbere y'umunsi nyirizina w'amatora

Abakuriye ubutasi muri Amerika batangaje ko Iran ari yo yoherereje ubutumwa bwa 'email' abatora bo mu ishyaka ry'abademokarate ibatera ubwoba.

Ibi bitangajwe habura iminsi 13 ngo amatora ya perezida abe.

Iki kiganiro n'abanyamakuru cy'urwego rw'ubutasi ubundi kidasanzwe kibaho amatora ya perezida ari hafi kuba nk'uku, kigaragara nk'icyemezo cy'impungenge leta ifite ku kwivanga mu bikorwa byo gutora no gukwirakwiza amakuru ayobya bikorwa n'ibihugu bimwe by'amahanga.