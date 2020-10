Papa Francis avuga ko ashigikiye ko abasangiye ibitsina ‘bemerwa imbere y’amategeko’

Mu 2013, mu gitabo On Heaven and Earth (Mw'ijuru no kw'isi), Papa yavuze ko gufata ku rugero rumwe ubugeni bw'abahuza ibitsina babisangiye n'ubw'abubakanye badasangiye ibitsina ko kwoba ari "itituka ry'imico ya kiremwamuntu".