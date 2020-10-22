Burundi: Amashirahamwe 65 asaba irekurwa ry’abamenyeshamakuru bamaze umwaka mw’ibohero
Amashirahamwe 65 harimwo na mpuzamakungu nka Human Right Watch na Amnesty International arasaba irekurwa ry'abamenyeshamakuru bane ba Journal Iwacu uyu munsi bamaze umwaka mw'ibohero.
Anges Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana na Terence bafatiwe muri komine Musigati, babagirije kugerageza gukora icaha bitagishoboka.
Ukuriye ico kimenyeshamakuru asaba "reta mvyeyi" gupfungura abo bana bayo bahejeje "umwaka wose bahorwa ubusa".
Ayo mashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu asaba ko barekurwa ata kirinze gusabwa ngo kuko n'ugushaka kubangamira itangazamakuru gusa.
Bari bagiye gukora inkuru y'abagwanyi bari bateye muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza, bakaba bagirizwako bari bavuganye n'abo bateye.
Ko ari bane baciriwe urubanza rwo gupfungwa imyaka ibiri n'igice hamwe n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi agera ku muliyoni.
Barunguruje ariko Sentare y'iyungururizo ya Ntahangwa isubira kubahamya icaha inemeza ibihano bari bahawe.
Antoine Kaburahe akuriye Journal Iwacu avuga ko bacitse intege zo kugira ahandi bungururiza, ariko bacyemeza ko aba bamenyeshamakuru bapfungiwe ubusa kuko bafashwe bagiye ku kazi kabo.
Mu nyandiko yatangajwe na HRW ivuga iti: "Ugupfungwa kwabo ata ho bishingiye vyibutsa ko, n'aho habaye impinduka mu butegetsi, ingene reta itihanganira itangazamakuru ryigenga n'uburenganzira bwo gushikiriza ico umuntu yiyumvira."
Basaba reta kwikubita agashi
Umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu, Antoine Kaburahe avuga ko Anges Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana na Terence bamerewe nabi cane aho mw'ibohero.
Avuga ati: "Bamerewe nabi, ibohero ubwaryo ntiriryoshe, nka Agnes n'umuvyeyi afise akana gato, inkuru turonka n'uko bose bamerewe nabi."
Kaburahe abandanya asaba reta ko yobarekura.
Ati: "Bavuga ngo ni reta mvyeyi, nta muvyeyi arekera umwana wiwe mw'ibohero ngo abandanyegupfungwa umwaka wose ahorwa ubusa. Turi muri reta mvyeyi imaze amezi atatu gusa, ngira izotinda yikubita agashi."