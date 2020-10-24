Menya ibihugu bikomeye gisirikare gusumba ibindi kw'isi mu 2020

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Ku Bushinwa, abahinga bavuga ko iyi defire yari ifise intumbero yo kwereka Amerika inguvu za gisirikare bufise

Ikinyamakuru mpuzamakungu ca 'Firepower' gisanzwe cihweza inguvu za gisirikare kw'isi uko umwaka utashe, giherutse gusohora urutonde rw'ibihugu 138 rwerekana inguvu za kimwe kimwe.

Iki cegeranyo cihweza igitigiri c'ibirwanisho, c'abasirikare hamwe n'amafaranga ibi bihugu bikoresha mu bikorwa vyavyo vya gisirikare.

Ibibanza vy'ibihugu bigenda bihinduka uko umwaka utashe ku bihugu bitari bike.

Ahavuye isanamu, EPA Insiguro y'isanamu, Iki gihe igisirikare ca Amerika cari mu myimenyerezo na Georgia

Ibihugu bitigeze binyiganyiga mu bibanza vyavyo muri ino myaka, harimwo :

1- Leta Zunze Ubumwe za Amerika

2- Uburusiya

3- Ubushinwa

4 Ubuhindi

Turukiya yarasubiye inyuma

Ahavuye isanamu, Getty Images

Kuva uno mwaka utanguye, Turukiya yagiye isubira hasi iva muri cumi vya mbere bikomeye gisirikare gusumba ibindi kw'isi.

Ariko Misiri yashoboye gushika muri cumi vya mbere, maze ija mu bihugu bikomeye gisirikare gusumba ibindi kw'isi.

Ku mugabane wa Afrika, iki gihugu nico kiza ubwa mbere, kikaba kiri mu kibanza c'icenda kw'isi.

Ibindi bihugu bikurikira ni :

5- Ubuyapani

6- Korea y'Ubumanuko

7- Ubufaransa

8- Ubwongereza

9- Misiri

10- Brezili

Mu myaka ibiri iheze, Turukiya yaza mu kibanza c'icenda, mu gihe imyaka itari mike imbere y'aho yaza mu kibanza c'umunani. Uno mwaka ikaba iri mu kibanza ca 11.

Ikibanza ca Arabia Sawudite

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Nta kintu kinini cahindutse ku bihugu vyose 25 vya mbere kw'isi

Hari ibihugu vyagiye bisubira inyuma gato, mu gihe ibindi vyagumye ha handi.

Ariko kimwe mu bihugu vyteye intambwe ikomeye cane ni Arabia Sawudite aho yaduze ikaba mu bihugu vyifashe neza cane ku ncuro ya mbere.

Iki gihugu gifise ubutegetsi bwa cami, kikaba kirongowe n'umwami Salman bin Abdulaziz caraduze kija mu kibanza ca 17 mu gihe Isirayeli iri mu kibanza ca 18.

Mu mwaka wa 2016, Arabia Sawudite yari mu kibanza ca 24, mu gihe Isirayeli yari mu kibanza ca 16 ku rutonde rw'ibihugu bikomeye gisirikare gusumba ibindi kw'isi.

Umwaka wakurikiye wa 2017, Arabia Sawudite cagumye mu kibanza ca 24, Isirayeli iraduka gato ishika mu kibanza ca 15.

Umwaka wakurikiye, 2018, Arabia Sawudite yaravuye ku rutonde rw'ibihugu 25 bikomeye gisirikare, mugabo Isirayeli isubira mu kibanza ca 16.

Ahavuye isanamu, AFP Insiguro y'isanamu, Umwaka uheze wa 2019, Arabia Sawudite yarinanase iraja mu kibanza ca 25 Isirayeli nayo iramanuka gato ija mu kibanza ca 17

Ibindi bihugu biri muri 25 bikomeye gisirikare kw'isi ni:

11-Turukiya

12- Ubutaliyano

13-Ubudagi

14-Irani

15- Pakistani

16- Indonesia

17- Arabia Sawudite

18-Isirayeli

19- Australia

20- Espanye

21- Polonye

22- Vietnam

23- Thailand

24- Canada

25. Korea y'Uburaruko