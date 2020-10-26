Adele yaririmbye, anasetsa abantu ku buryo yataye ibiro

Kuwa gatandatu nijoro Adele yateye urwenya ku buryo yagabanyije ibiro mu kiganiro cya mbere yari akoreye kuri Televiziyo muri Amerika kuva mu gihe cy'imyaka itatu ishize.

Ageze imbere ya camera, uyu muhanzi w'Umwongerezakazi yagize ati: "Ndabizi ko ntandukanye cyane n'igihe muheruka kumbona."

Iki cyari ikiganiro yari ayoboye, aho yavuze ko yumva "afite ubwoba" bwo kuririmba no kuyobora ikiganiro Saturday Night Live (SNL) gikurikirwa na benshi muri Amerika.

Ariko ntibabujije ko anyuzamo akaririmba hagati mu kiganiro.

Adele ari kuririmba mu myaka ishize

Iki kiganiro kirangiye yaririmbyeho indirimbo ye Someone Like You nayo izwi cyane. Maze abwira abari bagikurikiye ati "Ntimuzacikwe mu cyumweru gitaha".

Hashize imyaka itanu nta album ya muzika Adele asohora, ndetse hari hashize imyaka itatu ataboneka kuri televiziyo muri Amerika kuva mu gihe cya Grammy Awards zo mu 2017.