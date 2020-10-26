Adele yaririmbye, anasetsa abantu ku buryo yataye ibiro
Kuwa gatandatu nijoro Adele yateye urwenya ku buryo yagabanyije ibiro mu kiganiro cya mbere yari akoreye kuri Televiziyo muri Amerika kuva mu gihe cy'imyaka itatu ishize.
Ageze imbere ya camera, uyu muhanzi w'Umwongerezakazi yagize ati: "Ndabizi ko ntandukanye cyane n'igihe muheruka kumbona."
Yateye urwenya ati: "Naho ubundi kubera amabwiriza yo kwirinda Covid...Nagombaga kuza ntaremereye! Rero nagombaga kuzana kimwe cya kabiri cyanjye".
Iki cyari ikiganiro yari ayoboye, aho yavuze ko yumva "afite ubwoba" bwo kuririmba no kuyobora ikiganiro Saturday Night Live (SNL) gikurikirwa na benshi muri Amerika.
Ariko ntibabujije ko anyuzamo akaririmba hagati mu kiganiro.
Adele yamamaye cyane kubera indirimbo ze nka Rolling In The Deep, Hello na Set Fire To The Rain zakunzwe cyane henshi ku isi.
Iki kiganiro kirangiye yaririmbyeho indirimbo ye Someone Like You nayo izwi cyane. Maze abwira abari bagikurikiye ati "Ntimuzacikwe mu cyumweru gitaha".
Hashize imyaka itanu nta album ya muzika Adele asohora, ndetse hari hashize imyaka itatu ataboneka kuri televiziyo muri Amerika kuva mu gihe cya Grammy Awards zo mu 2017.
Hari amakuru yavugaga ko yaba agiye gusohora album ye ya kane, ariko mu cyumweru gishize yanditse kuri Twitter ko ashaka gukora bene ibi biganiro.
Mu 2008 Adele yaririmbye muri iki kiganiro SNL nk'umutumirwa, impano ye itangaza benshi, ati: "Nibyo byatangije urugendo rwanjye muri Amerika, mu myaka 12 ishize".
Icyo gihe umunsi wakurikiyeho, album ye yari iya mbere akoze yahise iba iya mbere kuri iTunes.
Ubu Adele yongeye kuboneka kuri televiziyo muri Amerika habura icyumweru kimwe ngo habe amatora ya perezida, gusa yavuze ko "nta kintu na kimwe azi kuri politiki ya Amerika".