Rwanda: 'Abanyarwanda ntibakeneye izo ngufu za kirimbuzi' – Frank Habineza

Ingufu za nikleyeri zishobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterambere, gusa ibihugu bigira impungenge z'ingaruka zava ku mpanuka z'ikoreshwa ryazo

Kuva mu 2018 Uburusiya buvugana n'u Rwanda ku gutunganya no gukoresha ingufu za nikleyeri (cyangwa za atomike, za kirimbuzi) mu bikorwa by'iterambere.

Umushinga w'itegeko ry'ikoreshwa ry'izo ngufu mu Rwanda wahise ujya mu nteko wamaganywe n'ishyaka Democratic Green Party of Rwanda (DGPR), ariko uza gutorwa uremezwa.

Mu 2019 u Rwanda rwasinye amasezerano n'ikigo ROSATOM cya leta y'Uburusiya gishinzwe iby'ingufu za nikleyeri agendanye no kubaka ikigo cy'ibijyanye n'izi ngufu mu Rwanda.

Abategetsi icyo gihe bavuze ko u Rwanda ruteganya gukoresha izi ngufu mu bikorwa birimo ubuvuzi bwa kanseri (radiothérapie), ubuhinzi n'ubworozi, amashanyarazi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro.

Perezida Kagame w'u Rwanda mu biro bya Kremlin mu 2018 ubwo yari yasuye Perezida Putin w'Uburusiya

Bwana Habineza avuga ko ku isi ahandi habaye impanuka z'inganda zitunganya izi ngufu ngo zikoreshwe mu bikorwa by'iterambere, zangije byinshi zinashyira ubuzima bwa benshi mu kaga.

Bwana Habineza ati: "Nk'iheruka yabaye mu Buyapani yishe benshi kandi yangiza igihugu, no guhangana n'ingaruka zabyo byasabye Ubuyapani miliyari zirenze $20, ni amafaranga menshi cyane".

Impanuka y'uruganda rw'ingufu rwa Fukushima yabaye mu 2011 kubera umutingito na Tsunami yatumye izi ngufu zisohoka zikwira hanze, leta yaho yemeje ko umuntu umwe ari we wapfuye iyo mpanuka ikimara kuba.

Bwana Habineza avuga ko bagaragaje ingaruka mbi z'izi ngufu ku gihugu nk'u Rwanda gifite ubuso butoya n'abaturage batuye mu bucucike.

"Ntabwo ari ingufu twumva Abanyarwanda bacyeneye cyane, bacyeneye ingufu zisubira, dufite ingufu ziva mu mazi, mu zuba, dufite za gas methane, dufite za 'peat' dufite ubwoko bwinshi bw'ingufu twakoresha tutagiye mu ngufu za kirimbuzi."