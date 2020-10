New Zealand: referendumu yemeje gufasha gupfa abarembye bageze kure

Matt Vickers yakomereje aho umugore we Lecretia Seales yari agejeje mu guhirimbanira ko amategeko ya New Zealand yemera gufasha abantu gupfa

Babyakiriye bate?

Mu 2016, umugabo we Matt yakomeje umuhate wo guhindura amategeko, yangika igitabo yise "Lecretia's Choice: A Story of Love, Death and the Law".