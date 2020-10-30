US isaba abategetsi ba Tanzania gukora amatohoza ku tunenge tuvugwa mu matora

Ibi bibaye mu gihe ibiharuro mfatakibanza biva mu murwi ujejwe gutegura amatora vyerekana ko Perezida John Magufuli asanzwe ari ku butegetsi ari we aza imbere ku rugero runini cane.

Mu gihe ivyavuye muri ano matora bibandanya bishirwa ahabona, ibiharuro vy'amajwi amaze guharurwa gushika ubu vyerekana ko Chama Cha Mapinduzi, CCM, imaze gutsinda mu turere 145 kuri 264.

Ati: "Hari amakuru ariko arazunguruka ku mbuga hwaniro ko hari amasandugu yafashwe arimwo amajwi y'ubusuma mu turere twa Kawe mu gisagara ca Dar es Salaam, Pangani mu ntara ya Tanga na Buhigwe mu ntara ya Kigoma. Nta vyemezo bihari kandi ntiyerekana ibiro vyabereyeko".