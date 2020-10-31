Coronavirus: Amerika yagize abanduye ba mbere benshi ku munsi mu gihe amatora ari hafi
Amerika yagize abanduye Covid-19 bashya batari munsi ya 94,000 mu masaha 24 ashize, hagaragara ukwiyongera cyane muri leta zimwe, mu gihe habura iminsi ngo amatora ya perezida abe.
Ubaye umunsi wa kabiri wikurikiranya iki gihugu gica umuhigo wari usanzweho ku munsi w'ubwandu bwinshi bushya.
Ku wa kane, muri Amerika hatangajwe abarwayi bashya barenga 91,000.
Muri Amerika hamaze gutangazwa abantu bose hamwe barenga miliyoni 9 banduye coronavirus, nkuko imibare ya Kaminuza ya Johns Hopkins ibigaragaza. Muri bo abarenga 229,000 imaze kubica.
Umurepubulikani Donald Trump n'umudemokarate Joe Biden bazakiranurwa n'amatora yo ku wa kabiri.
Leta 21 - muri 50 zigize Amerika - zirimo kugaragaramo ukwiyongera kw'iki cyorezo, zimwe mu izo kirimo kwibasira cyane zikaba amajwi yazo ari yo yitezweho kuba ingenzi cyane mu kugena uzatsinda amatora y'uyu mwaka.
Muri leta ya Wisconsin iba ari isibaniro mu matora, ibitaro byo mu mujyi wa Green Bay byaburiye ko mitingi ya Perezida Trump y'ejo ku wa gatanu muri uwo mujyi ishobora gutuma ubu bwandu bushya burushaho kwiyongera.
Mu itangazo rihuriweho ibitaro byinshi byasohoye, byagize biti:
"Ubu ni bwo ari ingenzi cyane kurusha mu kindi gihe cyabayeho kwirinda ibivunge by'abantu, cyane cyane hano i Green Bay muri Wisconsin, aho turimo kubona kumwe mu gukwirakwira kwihuse cyane kwa Covid-19 muri Leta Zunze Ubumwe [z'Amerika]".
Ejo ku wa gatanu, mbere yuko mitingi yateganyije ziba, Bwana Trump yanditse kuri Twitter ati:
"Gupima kurushaho bihwanye no kwiyongera kw'abasanganwa ubwandu. Dufite uburyo bwa mbere bwiza cyane bwo gupima. Impfu [ziri] HASI CYANE".
Muri mitingi za Trump zo mu bihe bya vuba bishize, abazitabiriye barapimwe ndetse bahabwa udupfukamunwa. Zanakorewe hanze mu kwirinda icyorezo cya Covid-19.
Ariko muri izo mitingi ntabwo hubahirijwe guhana intera hagati y'umuntu umwe n'undi, ndetse bamwe mu bashyigikiye Trump bakomeje kutambara udupfukamunwa.
Bwana Biden na we yakomeje ibikorwa bye byo kwiyamamaza, uretse ko mitingi ze zo zikurikiza amabwiriza yo guhana intera, nk'urugero agahitamo ko abazitabira bamwe baguma mu modoka zabo.