Imvo n'Imvano ku kibazo cyo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa DR Congo (igice cya 2)
Nkuko twari twabibasezeranyije ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, Imvo n'Imvano y'uyu munsi ikomereje aho twacumbikiye mu kiganiro cyibanda ku kibazo cyo kubonera amahoro, umutekano n'umudendezo akarere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Ni mu gihe ibintu birimo guhinduka muri ako karere. N'ubushake ndetse n'ingufu nyinshi leta ya Congo imaze igihe ikoresha mu gushakira amahoro ako karere yaba mu rwego rwa gisirikare, yaba mu mikorere ya leta, yaba ndetse no muri diplomasi ivugana n'ibihugu bituranye n'icyo gihugu.
Abatumire bacu ni Gad Mukiza, bourgmestre wa komini Minembwe, Colonel Michel Makanika wo mu mutwe wa Twirwaneho, Nestor Mubiho Radiyambinguni, umuvugizi w'umutwe wa Mayi Mayi Biloze Bishambuke, Enock Ruberangabo wabaye umushingamateka akaba akomoka muri Kivu y'amajyepfo, na Nyamuombeza Byaombe Ombe, umunye-Congo ukomoka muri Kivu y'amajyepfo ubu uri mu buhungiro muri Finland.
Iki kiganiro murakigezwaho na Félin Gakwaya.