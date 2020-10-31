Imvo n'Imvano ku kibazo cyo kugarura umutekano mu burasirazuba bwa DR Congo (igice cya 2)

Nkuko twari twabibasezeranyije ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, Imvo n'Imvano y'uyu munsi ikomereje aho twacumbikiye mu kiganiro cyibanda ku kibazo cyo kubonera amahoro, umutekano n'umudendezo akarere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.

Ni mu gihe ibintu birimo guhinduka muri ako karere. N'ubushake ndetse n'ingufu nyinshi leta ya Congo imaze igihe ikoresha mu gushakira amahoro ako karere yaba mu rwego rwa gisirikare, yaba mu mikorere ya leta, yaba ndetse no muri diplomasi ivugana n'ibihugu bituranye n'icyo gihugu.