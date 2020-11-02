Tanzania: Abakuriye CHADEMA bafunzwe bakekwaho gutegura imyigaragambyo

Ahavuye isanamu, Getty Images Insiguro y'isanamu, Freeman Mbowe, ukuriye ishyaka CHADEMA yafunzwe

Lazaro Mambosasa, umukuru wa polisi ya Dar es Salaam uyu munsi yatangaje ko bataye muri yombi bamwe mu bo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi barimo batatu mu bakuriye ishyaka CHADEMA.

Freeman Mbowe, ukuriye ishyaka CHADEMA, ari muri abo bafashwe bagafungwa.

Mambosasa yabwiye igitangazamakuru cya leta ko hari amakuru y'ubutasi bafite ko abo bantu bateguraga imyigaragambyo y'urugomo no gutwika amasoko.

Muri weekend, abakuriye amashyaka ya CHADEMA na ACT-Wazalendo basabye abarwanashyaka bayo mu gihugu kwamagana mu mahoro ibyavuye mu matora no gusaba ko haba andi mashya.

Uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi rurasaba kandi ko komisiyo y'amatora iseswa nyuma kuko bemeza ko habayeho kwiba amajwi mu buryo bukomeye mu matora yabaye mu cyumweru gishize.

Ibivugwa n'aba byamaganywe na komisiyo y'amatora ko atari ukuri, abasade ya Amerika i Dar es Salaam yo yavuze ko ibivugwa n'abo batavuga rumwe n'ubutegetsi ari ukuri.

Kuri uyu wa mbere kugeza mbere ya saa sita ku masaha yaho, nta myigaragambyo yari yaba muri Tanzania cyangwa muri Zanzibar.

Polisi yaburiye ko ikoresha imbaraga mu gushyira ku murongo umuntu wese wajya mu mihanda ari kwigaragambya.

Ibyavuye mu matora muri Tanzania amategeko yaho avuga ko bidashobora kugira ahandi bijuririrwa.

Ishyaka riri ku butegetsi Chama Cha Mapinduzi (CCM) ryatsinze amatora ku buryo bw'ubwiganze muri Tanzania na Zanzibar.

Muri iki gitondo muri Zanzibar hatangiye imihango yo kurahiza perezida watowe Hussein Mwinyi kuri ibi birwa bifite ubwigenge bucagase kuri Tanzania.

Tundu Lissu wo kuruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi wari uhatanye mu matora na Perezida John Magufuli, yabwiye BBC ko kugeza ubu batazi aho Freeman Mbowe ubakuriye muri CHADEMA aherereye.

Bwana Lissu yemeje ko Bwana Mbowe yafashwe bigendanye n'imyigaragambyo yari iteganyijwe kuwa mbere.