Ivory Coast: Alassane Ouattara yatsinze amatora n'ubwiganze bwo hejuru
Komisiyo y'amatora muri Côte d'Ivoire yatangaje ko Perezida Alassane Ouattara yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amajwi arenga gato 94%.
Aya matora yabaye ku wa gatandatu, uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi rwanze kuyitabira.
Umubare w'abitabiriye itora watangajwe ni 54%.
Ibyavuye muri aya matora bigomba kwemezwa burundu n'inama ishinzwe Itegekoshinga.
Ku wa mbere, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko bagiye gushinga leta y'inzibacyuho (cyangwa y'imfatakibanza mu Kirundi).
Bwana Ouattara yavuze ko agiye kwiyamamariza manda ya gatatu nyuma y'uko uwo ishyaka rye ryari ryahisemo yishwe n'uburwayi mu kwezi kwa karindwi.
Icyemezo cye nticyavuzweho rumwe, abantu bagera kuri 30 barapfuye mu bikorwa byo kwiyamamaza kugeza ku munsi w'itora.
Uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwise ibyabaye amatora y'igitugu.