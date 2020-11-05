US election 2020: Kubera iki imbuga zitandukanye zerekana amajwi ahushanye?

Kubera iki imbuga z'amakuru zitandukanye zerekana amajwi atari amwe?

Niwaba uriko urabona uguteranya amajwi gutandukanye mu nkuru z'ikibiriraho (live) ku mbuga zitandukanye z'amakuru, bishobora kuba vyagucanganije.

Uno mwaka, BBC yahawe ibiharuro na Reuters, bivuye mu kigo c'ubuhinga mu guharura amajwi ca Edison Research, gikora ibikorwa vyo kugenzura ivyavuye mu matora gikoranye n'ibitangazamakuru vyo muri Amerika hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe guharura amajwi.