Amatora muri US: Gusanisha Trump na Mugabe hari abo vyariye mu mutwe

Hari abantu kuri Twitter bifatiye mu gahanga uwahoze ari umutegetsi muri Amerika bitewe n'uko yagereranije Trump n'uwahoze atwara Zimbabwe, umuhisi Robert Mugabe.

Mu kugereranya abo barongozi babiri, uwo yahoze ari umutegetsi muri Amerika yafatiye ku kuntu Trump yazanye ivyagiriji vy'ubusuma mu matora y'umukuru w'igihugu wa Amerika ariko ntatange ibimenyetso bivyemeza.

Mugabe yatwaye Zimbabwe kuva mu 1980 gushika atembagajwe mu 2017. Yamaze imyaka myinshi ku butegetsi biciye mu matora kenshi yarangwamwo ivyagiriji vy'ubusuma.