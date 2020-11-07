Kanye West yabonye amajwi angahe?

Mu kwezi kwa karindwi ubwo yatangiraga kwiyamamaza, yabwiye ikinyamakuru Forbes ko mu ntego ze z'ingenzi harimo guhagarika ibikorwa by'urugomo bikorwa na polisi.

Ndetse no gusukura "mu mubavu [deodorant] twitera, mu muti wo kogesha amenyo" ibinyabutabire (chemicals) bishobora kugira ingaruka ku buzima.

Ariko kandidatire ye yaranenzwe cyane - ndetse bamwe bagaragaza impungenge ku buzima bwe bwo mu mutwe ubwo yariraga mu kwiyamamaza.

Ku rundi ruhande, Madamu Jorgensen yiyamamaje mu buryo burushijeho kuba nk'ubusanzwe ku mukandida wigenga, ajya mu bice bitandukanye by'igihugu ashaka abo kumushyigikira, amenyekanisha amatwara ye y'ubwisanzure - agamije leta nto n'ubwisanzure bwa buri muntu.

Uyu mwarimu w'imyaka 63 wigisha isomo ry'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu kuri Kaminuza ya Clemson, yabaye umugore wa mbere wemejwe nk'umukandida mu ishyaka 'Libertarian Party' ndetse abona amajwi ya kabiri menshi cyane abayeho mu mateka yaryo, nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Associated Press.