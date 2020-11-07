Kanye West yabonye amajwi angahe?
Na n'ubu ntituramenya ugiye kuba perezida w'Amerika mu myaka ine iri imbere, ariko kimwe tuzi cyo ni uko atazaba ari Kanye West.
Uyu muraperi w'imyaka 43 yemeye ko yatsinzwe nyuma yuko ishyaka rye yise 'Birthday Party' ribonye amajwi 60,000 gusa mu majwi agera kuri miliyoni 160 yose hamwe ryashoboraga kubona.
Madamu Jo Jorgensen, undi mukandida wigenga wo mu ishyaka 'Libertarian Party', we yigaragaje kumurusha - abona amajwi arenga miliyoni 1,5.
Ariko, ibya politike kuri West bishobora kuba bitarangiriye hano. Kuri Twitter, yanditse ati: "Kanye 2024", aca amarenga yuko azongera kwiyamamaza.
Muri uku kwiyamamariza kuba perezida kwe kwa mbere, West yagaragaye ku mpapuro z'itora muri leta 12, mu zindi nyinshi ntiyubahiriza itariki ntarengwa yo gutanga ibyangombwa.
Amajwi menshi muri ayo yabonye - amajwi 10,188 - yayabonye muri leta ya Tennessee izwiho gutora abakandida b'abarepubulikani.
Mu kwezi kwa karindwi ubwo yatangiraga kwiyamamaza, yabwiye ikinyamakuru Forbes ko mu ntego ze z'ingenzi harimo guhagarika ibikorwa by'urugomo bikorwa na polisi.
Yanavuze ko yari kwibanda ku kurinda Amerika binyuze ku "gisirikare gikomeye" cyayo.
Ndetse no gusukura "mu mubavu [deodorant] twitera, mu muti wo kogesha amenyo" ibinyabutabire (chemicals) bishobora kugira ingaruka ku buzima.
Kuki ishyaka rye yaryise gutyo?
Yagize ati: "Kubera ko igihe tuzatsinda, kizaba ari [kizahinduka] umunsi mukuru w'amavuko kuri buri muntu wese".
Ariko kandidatire ye yaranenzwe cyane - ndetse bamwe bagaragaza impungenge ku buzima bwe bwo mu mutwe ubwo yariraga mu kwiyamamaza.
Ku rundi ruhande, Madamu Jorgensen yiyamamaje mu buryo burushijeho kuba nk'ubusanzwe ku mukandida wigenga, ajya mu bice bitandukanye by'igihugu ashaka abo kumushyigikira, amenyekanisha amatwara ye y'ubwisanzure - agamije leta nto n'ubwisanzure bwa buri muntu.
Uyu mwarimu w'imyaka 63 wigisha isomo ry'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu kuri Kaminuza ya Clemson, yabaye umugore wa mbere wemejwe nk'umukandida mu ishyaka 'Libertarian Party' ndetse abona amajwi ya kabiri menshi cyane abayeho mu mateka yaryo, nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Associated Press.
Mu itangazo yasohoye, Madamu Jorgensen yagize ati: "Abashyigikiye ishyaka rya Libertarian bazakomeza kwiyongera. Uburyo bumwe gusa abademokarate n'abarepubulikani bashobora kutugumisha hasi ni uko bagendera ku ngamba zacu".
Ishyaka rya Libertarian ryatangiye muri Amerika mu myaka ya 1970, ariko umukandida waryo nta na rimwe araba perezida.
Mu bakandida bigenga, uwabaye uwa kabiri mu majwi agakurikira Madamu Jorgensen ni Howie Hawkins wo mu ishyaka rya 'Green Party', wagize amajwi arenga 339,000 mu gihugu.
Ariko abo bakandida batatu si bo bonyine bari bagerageje amahirwe yabo muri uyu mwaka wa 2020 - habe na gato. Bari mu bandi bakandida barenga 1,200 uyu mwaka bari bagejeje ibyangombwa byabo mu kanama k'amatora.