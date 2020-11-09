Tanzania: Uwari umudepite yahungiye muri Kenya ahageze arafungwa
Godbless Lema wahoze ari umudepite muri Tanzania mu ijoro ryo ku cyumweru yafungiwe i Nairobi muri Kenya nyuma y'uko yinjiye muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nk'uko ibinyamakuru byaho bibivuga.
Bwana Lema yafashwe ari mu modoka atwawe n'umunyamategeko we bari kwerekeza i Nairobi. Yari kumwe n'umugore we n'abana.
Muri Tanzania hari ibikorwa bimwe byo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma y'amatora Perezida John Magufuli yatsinze ku bwiganze.
Ikinyamakuru the Standard kivuga ko polisi ya Kenya yafashe aba bantu bageze mu mujyi uri ku ntera ya 45Km uvuye ku mupaka wa Tanzania binjiye muri Kenya.
Hari amakuru avuga ko uyu mugabo wari umudepite mu nteko ya Tanzania yanze guha urwandiko rwe rw'inzira (passport) abakozi bo ku mupaka ba Tanzania.
Umunyamategeko we, George Luchiri Wajackoyah, yasubiwemo n'iki kinyamakuru avuga ko yari ajyanye uyu munyapolitiki ku biro bya UNHCR i Nairobi.
Iki kinyamakuru gusibiramo kandi amagambo ya Bwana Lema avuga ko yazanye n'abana be batatu n'umugore we. Akaba ari "gusaba ubuhungiro".
Bwana Lema yari mu bakuru b'ishyaka CHADEMA ritavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe bakarekurwa mu cyumweru gishize, bashinjwaga gutegura imyigaragambyo yo gusaba ko amatora asubirwamo.